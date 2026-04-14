マツコ、愛してやまない“春限定の商品” を告白「今年30個は食べた」

4月10日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、「ほかの季節にもあっていいと思う風物詩は？」という視聴者からの投稿をきっかけに、マツコ・デラックスと有吉弘行が“期間限定メニュー”について熱いトークを繰り広げた。

【映像】マツコ、愛してやまない“春限定の商品”「今年30個は食べた」

まず口を開いたのは有吉。「1年中鍋をするの。でも夏はあんまりガスボンベが売ってなかったりするんだよね」と不満を漏らす。

「とにかく鍋が好き」「夏だろうが冬だろうが関係ない」という有吉だが、シーズンオフの季節にガスボンベを買いに行くと、店員に嫌な顔をされるなど苦労も多い様子。「コンビニ行くと2本ぐらい置いてあるから、コンビニ渡り歩いてガスボンベマラソン。（たくさん買いすぎて）テロリストみたいになってる」と自虐し、スタジオの笑いを誘った。

一方、マツコにはどうしても「通年商品にしてほしい」と願う一品がある。それが、マクドナルドで毎年春に期間限定で販売される「ベーコンポテトパイ」だ。

「私、今年も30個は食べた」と告白すると、有吉は「食べるねえ！ いっぺんに（30個）？」と驚愕。マツコは「いっぺんにじゃないよ！」と笑いながら否定したが、約1ヶ月間という販売期間を考えると、ほぼ1日1個ペースで平らげている計算になる。有吉と久保田直子アナウンサーが「食べたことがない」と口をそろえると、「食べてみてよ！」と猛プッシュしていた。

しかし、ここで有吉が「月見バーガーはめっちゃ盛り上がるじゃん。『ベーコンポテトパイだね』って盛り上がってるの周りにいない」と素朴な疑問を投げかける。

マツコは「嘘でしょ!?」と衝撃を受けた様子で、「私、これとチキンタツタが好きなんだけど、チキンタツタは通年じゃなくても我慢できるようになったけど、これはもう見た瞬間によだれ出てきた」と、その中毒性を熱弁。

サクサクのパイの中に、ホクホクのポテトやベーコン、オニオンが詰まった唯一無二の味わいを「美味いのよ」と力説すると、最後には有吉も「そりゃ美味いよね」と、マツコが溺愛する春の味覚に興味を示していた。