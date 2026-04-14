タレントで女優・鈴木紗理奈（４８）が１４日、現在の体重を明かした。インスタグラムのストーリーズで「この夏気合い入れて絞ります」「太っても顔にはでません足に出ますムチムチでごわす」とウエスト、太ももが写った写真をアップ。「１６５ｃｍくらいベスト４９ｋｇ現在５３ｋｇ」と明かした。シングルマザーの紗理奈。長男は２月に１６歳の誕生日を迎えており、クールな２ショットも話題となった。最近は女性