シバザクラの名所として知られる高崎市の「みさと芝桜公園」で２６万株のシバザクラが園内を彩っています。 赤・白・ピンクの色鮮やかなシバザクラ。高崎市の「みさと芝桜公園」には、２．９ヘクタールの敷地に約２６万株のシバザクラが植えられ、園内を彩っています。２４年前の開園当時から変わらないデザインである「織姫の羽衣」をイメージした渦巻き模様が特徴です。 園内にはヤマザクラやネモフィラパンジ&#