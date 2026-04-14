長く盟友関係にあるハンガリーのオルバン首相（右）とイスラエルのネタニヤフ首相/Bernadett Szabo/Reuters（CNN）イスラエルのネタニヤフ首相は、12日に行われたハンガリーの総選挙で最も緊密な欧州の盟友が惨敗するのを目の当たりにした。この結果は、イスラエル史上最長の在任期間を誇るネタニヤフ氏にとって大きな痛手になると共に、野党勢力を勢いづかせた。後者は10月に予定されている次期総選挙を国家の正念場と捉えている