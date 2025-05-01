世良公則
『世良公則』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年4月14日
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菅義偉元首相が自民党党大会に出席「元気そうになってる」安堵の声
健康状態を心配する声が絶えなかったが、笑顔で握手を交わす姿が見られた
女性自身
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自民党大会で世良公則が替え歌披露「燃えろ早苗」に失望の声
J-CASTニュース
2025年7月21日
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参院選落選の世良公則氏、投開票日当日は友人と食事をしていたと告白
21日の会見で、投開票日は友人と食事をしていたことを明かした
東スポWEB
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世良公則氏は25万票で落選しラサール氏は17万票で当選 比例代表への疑問
大阪選挙区に無所属で立候補した世良公則氏は25万票を獲得するも落選
Smart FLASH
2025年7月18日
2025年7月6日
2025年7月1日
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世良公則が参院選に出馬へ、会見での髪型に騒然「蝉のお腹みたい」
ネットでは、頭髪をセンター前方に集めて流したヘアスタイルが話題に
デイリースポーツ
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世良公則が出演するNHK「チョッちゃん」再放送休止 参院選の状況を踏まえ
「参議院選挙をめぐる状況などをふまえて総合的に判断した」としている
オリコンニュース