国民民主党の玉木雄一郎代表は１４日の記者会見で、陸上自衛隊員による自民党大会での国歌斉唱について「法律違反かどうか以前に、自衛隊の政治的中立性に疑惑を持たれるような行為は慎むべきだし、自民党は軽率だった」と厳しく批判した。

１２日に開かれた自民党大会で「陸上自衛隊が誇るソプラノ歌手」として隊員が制服を着て国歌を歌っており、小泉進次郎防衛相は１４日の記者会見で「自衛隊法違反に当たらない」と弁明している。玉木氏は「小泉さんは『私人として依頼して政治行為にあたらない』と言っていたが、問題ないならＸのポストをなぜ消したんですかね。法律違反とは言い切れないが、軽率ですよ」と断罪。「私人であれば、制服を着て官職を明らかにして歌唱するべきではない。とりわけ中立性のある自衛隊が、政府のイベントではなく政党の党大会に出席するのは、一政党の党勢拡大に協力していると見なされてもおかしくない」と述べた。

さらに「我が党も憲法改正を求める政党ですが、自衛隊を明記するのであれば、疑惑を持たれるような行為は慎むべきだったと思います」と主張。「憲法改正、冷静な議論を妨げてしまう。中国に政治と自衛隊が近づいていると思われるようなネタを提供することは避けるべき」とした。

隊員を呼んだ自民党に対しては「私人で呼びますかね？ 制服着た自衛官に歌ってもらうことを求めたんでしょ？ 世良公則さんを呼んだんだから、世良さんに歌ってもらったら良かったのでは」と苦笑い。「かつての自民党なら、どういう影響を与えるのか事前に気づくし、誰かがいさめるし、しなかったと思う」と私見を述べた。