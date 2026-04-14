相次ぐ発火事例を受け、航空機内でのモバイルバッテリーの使用を禁止する新ルールが4月24日から適用されることになりました。リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーを巡っては、国内外で、航空機内での発火事例が相次いでいます。金子国土交通大臣はゴールデンウィークに入る前の4月24日から航空機内でのモバイルバッテリーの使用を禁止とする新ルールを適用することを明らかにしました。金子国交大臣：日本においても、モ