「キングオブコント2021王者」のお笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐら（38）が14日深夜放送のTBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0時）に出演。体重123キロから85キロに減量を成功したことをめぐる一部臆測を否定した。

もぐらは前週の放送で「私、昨日ですね、ダイエット目標達成しました！ 85！」と切り出し、85キロまで減量したことを明かした。「のべ、38キロです。一番ひどかった時は123キロですね」と説明。年末から始めて約3カ月で一気に減量した。番組公式Xではもぐらのビフォーアフター写真を公開した。

相方の水川かたまりが「先週、『踊り場』の公式Xがとてもバズったそうで。とてもバズったから、全然『踊り場』聴いてない人も関連でリポストしてくれてて。美容系インフルエンサーとかが」と切り出した。その上で「この期間でこれぐらい痩せてるっていうことは絶対マンジャロやってると」と投げかけられると、もぐらは「やってねーよ、マンジャロなんか。バカヤロー。ふざけんな、マジで」と声を荒らげた。

マンジャロとは2型糖尿病治療薬と知られ、強力な血糖低下作用と体重減少効果を持ち、食欲抑制と満腹感持続で減量目的の自由診療でも最近、注目されている。

もぐらは続けて「みんなそのさ、何かあったらマンジャロとかさ？ ありえなくねーんだよ。糖尿病みたいな見た目だけど、糖尿病ではないのよ。糖尿病ではない人間に、糖尿病の薬ぶち込んで。ハイ、食欲をなくします！って怖すぎるだろ！」と絶叫した。

前回放送で最終目標は69キロだと明かし、5年計画で計画的に減量するとした。減量の4本柱を明かした。1つめは「江戸時代ダイエット」で江戸時代にあったものだけ食べるという。時代劇にはデブがいないことに着想を得た。2つめは「肉食いたい時はステーキ、米はダメ」。3つめは「フィリピンパブで水ばっか飲んでカラオケ歌って帰る」で、運動の柱だという。4つめが「倖田来未式ダイエット」。もぐらは「くぅちゃんが昔、めちゃくちゃ痩せた時に、（午後）6時以降食いませんと。話題になってたじゃん。くぅちゃんが6時以降よ？ 俺は5時以降食っちゃだめにした、もぐちゃんは」と説明した。今後は「倖田来未式ダイエット」だけを継続するという。

減量した理由は過去の放送回で明かしている。予約していた都内のマッサージ店で、太りすぎを理由に施術を拒否され門前払いを食らったとしている。現時点で、当該マッサージ店には電話してないという。

番組公式Xでは、もぐらの近影写真が公開されている。もぐらは長年痛めていた股関節を治療するため、昨年2月28日に人工股関節を入れる手術で入院。無事に手術は成功し、復帰している。

空気階段は第9回単独公演「●●●」（読み方＝まるまるまる）の開催を発表。6月30日（火）〜9月6日（日）まで、東京・仙台・石川・札幌・福岡・香川・大阪・名古屋・東京の全国9カ所27公演。約2万3000人動員予定。