アトレ新浦安は、NTT Sports Xが運営する地元ラグビーチームの浦安D-Rocksと、地域活性化を目的とした包括連携協定を締結した。アトレ新浦安が浦安D-Rocksと包括連携協定を締結同協定は、商業施設の地域接点とスポーツの力を掛け合わせ、浦安市の社会課題解決や地域コミュニティの強化に寄与することを目指している。アトレが推進する「地域共創」を具現化する取り組みとして、相互のブランド価値向上を図る。具体的な施策の第一弾