アトレ新浦安とラグビーの浦安D-Rocksが包括連携協定を締結。地域共創を加速
アトレ新浦安は、NTT Sports Xが運営する地元ラグビーチームの浦安D-Rocksと、地域活性化を目的とした包括連携協定を締結した。
アトレ新浦安が浦安D-Rocksと包括連携協定を締結
同協定は、商業施設の地域接点とスポーツの力を掛け合わせ、浦安市の社会課題解決や地域コミュニティの強化に寄与することを目指している。アトレが推進する「地域共創」を具現化する取り組みとして、相互のブランド価値向上を図る。
具体的な施策の第一弾として、館内ショップの「跳ね鯛＋三代目茂蔵」にて、梅田海星選手が考案した「浦安D-Rocksコラボ弁当」(1,296円)を販売している。アスリートの視点を活かし、肉と魚をバランスよく盛り込んだボリューム満点の内容となっている。
浦安D-Rocksコラボ弁当
今後も両者の強みを活かし、持続可能な街の魅力発信を続けていく。
アトレ新浦安が浦安D-Rocksと包括連携協定を締結
同協定は、商業施設の地域接点とスポーツの力を掛け合わせ、浦安市の社会課題解決や地域コミュニティの強化に寄与することを目指している。アトレが推進する「地域共創」を具現化する取り組みとして、相互のブランド価値向上を図る。
具体的な施策の第一弾として、館内ショップの「跳ね鯛＋三代目茂蔵」にて、梅田海星選手が考案した「浦安D-Rocksコラボ弁当」(1,296円)を販売している。アスリートの視点を活かし、肉と魚をバランスよく盛り込んだボリューム満点の内容となっている。
浦安D-Rocksコラボ弁当
今後も両者の強みを活かし、持続可能な街の魅力発信を続けていく。