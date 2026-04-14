4月14日（火）の『ロンドンハーツ』では、「井口の”このメンツなら勝てる”格付け!!」が放送される。格付け企画でワースト常連の井口浩之（ウエストランド）が、「このメンツなら絶対に勝てる!!」というメンバーをブッキング。今回が2回目の開催となる。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！注目のメンバーは、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、お見送り芸人しんいち、栗谷（カカロニ）、高野正成（きしたかの）といっ