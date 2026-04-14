『ロンドンハーツ』酔っぱらって収録に臨んでる人が発覚!? スタジオ大荒れに

4月14日（火）の『ロンドンハーツ』では、「井口の”このメンツなら勝てる”格付け!!」が放送される。

格付け企画でワースト常連の井口浩之（ウエストランド）が、「このメンツなら絶対に勝てる!!」というメンバーをブッキング。今回が2回目の開催となる。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

注目のメンバーは、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、お見送り芸人しんいち、栗谷（カカロニ）、高野正成（きしたかの）といった売れっ子芸人をはじめ、ともしげ（モグライダー）、森下直人（ななまがり）、ニシダ（ラランド）など、ロンハーではあまり見かけないメンバー。

さらに、や団からは、中嶋享とロングサイズ伊藤が参戦。田村淳は「や団を2人呼ぶのはやめて（笑）」と苦言を呈するが…。

今回は井口自身がテーマも考案。「40代・50代の働く女性に聞いた意外とカワイイと思う芸人」と発表されると、有吉弘行は「意外とみんなカワイイけど大丈夫？」とめずらしく井口を心配する…？

発表者の井口からは「自発的に喋らない」「芯は面白くない」「ファンいないでしょ」といったストレートな意見が続々。

一方、「暴力的なところがある」「褒めてほしい感じが出てる」「ハゲ方にも性格が出てる」と、順位予想を巡ってメンバー間で激しい抗争が勃発するも、収拾がつかなくなってなぜか井口が大焦り!?

今回もひな壇トークのダメ出しも始まり、スタジオ大荒れ。さらに、酔っぱらって収録に臨んでる人が発覚する!?