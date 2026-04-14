14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1120円高の5万7700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 59117.31円ボリンジャーバンド3σ 57700.00円14日夜間取引終値 57399.54円ボリンジャーバンド2σ 56776.00円5日移動平均 56502.77円13日日経平均株価現物終値 55681.77円ボリンジャーバンド1σ 55545.00円一目均衡表・先行スパ