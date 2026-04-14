北朝鮮の地方都市で先月中旬、最高指導者の発言を誤って引用した幹部が講演中に当局に連行される事件があり、体制への忠誠を強いる思想統制が一段と強まっている実態が浮かび上がった。会議の途中での退席は多くの場合、逮捕・拘束を意味する。その後に待ち受けているのは僻地での強制労働を意味する「革命化」や、最悪の場合には、生きて出ることの難しい管理所（政治犯収容所）送りだ。2021年6月、新型コロナウイルス対策での落