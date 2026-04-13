4月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、大久保佳代子が小料理屋を探訪するVTR企画が放送された。【映像】大久保佳代子、紅白司会の大物MCを「将軍みたい」とバッサリ！「地位・名声・収入にあぐらをかいている」街で見かけても、敷居が高いと感じて、入るのをためらってしまいがちな小料理屋。大久保は「入りづらい感じありますよね」と言いつつ、「一人飲みするにはベスト。そこで出会ったりしたら本当に最高」と期