4月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、大久保佳代子が小料理屋を探訪するVTR企画が放送された。

【映像】大久保佳代子、紅白司会の大物MCを「将軍みたい」とバッサリ！「地位・名声・収入にあぐらをかいている」

街で見かけても、敷居が高いと感じて、入るのをためらってしまいがちな小料理屋。大久保は「入りづらい感じありますよね」と言いつつ、「一人飲みするにはベスト。そこで出会ったりしたら本当に最高」と期待を膨らませる。

さっそく、安倍昭恵夫人も足を運んだという文京区湯島の名店へ。最初は緊張気味だった大久保だが、極上の酒と料理を堪能するうちに女将や常連客とのトークも弾み、「ハマりそう」とご満悦の様子だ。

続いて訪れた湯島の老舗「ふ多川」では、元芸者の女将が振る舞う旬の手料理に「レベルが違う」と舌鼓を打つ。さらに、居合わせた常連客同士がこの店で出会い結婚したというエピソードを聞き、「素敵！夢がある！」と一気にテンションがアップ。

店と客が対等に向き合う心地よい空間をすっかり気に入り、「お客さんが上でもないし、お店の人が上でもないけど、どこかで対等になったときに楽しくなる」と絶賛した。

しかし、ここから大久保の矛先はなぜか、スタジオでVTRを見守るマツコ・デラックスと有吉弘行へ。

「今、将軍みたいな上の立場になって、本人たちは動かず下の家来を動かして喜びを得る、おかしな構図ができているんです。肩書・地位・名声・収入にあぐらをかいている代表の2人」と、容赦なく牙を剥いた。

突然の刃に、スタジオの有吉は「ひどい言い方（笑）」と爆笑。その後も文句が止まらない大久保は、女将に対し「ここに来たらそんなの関係ないですよね？ 『紅白3回やってるんだよね』って言っても関係ない？」と畳みかける。

女将と常連客が「関係ない」とキッパリ答えると、「（紅白なんか）知らねぇし、見てねぇし！」と毒舌全開。これには有吉も思わず「見ろよ！」とツッコミを入れていた。