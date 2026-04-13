2026年のゴールデンウイーク期間中、中国地方の高速道路では最大で10キロの渋滞が予測されています。ネクスコ西日本によると、4月25日から5月6日までのゴールデンウイーク期間中、中国地方の高速道路では5キロ以上の渋滞が、2025年より6回多い33回発生すると予測されています。下りのピークは5月2日と3日で、上りのピークは5日の見込みです。また、2日は山陽道・下りの尾道ジャンクショ