福岡市の小学校の通学路で13日朝、新1年生の初登校を警察官らが見守りました。新学期を迎えた子どもたちを犯罪や事故から守るにはどうすればいいのか、注意するポイントを取材しました。 福岡市東区の照葉小学校前の交差点では、東警察署の署員などおよそ20人が子どもたちの登校を見守りました。警察の車両の上からは、6年生の児童が「DJポリス」として交通安全を呼びかけました。■児童「車が止まるのを待ってから渡りましょ