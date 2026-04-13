県が「ツキノワグマ出没注意報」を発令しました。人身事故を防ぐための対策を心がけるよう呼びかけています。県は、今月に入りクマの目撃件数が大幅に増加していることから、10日、ツキノワグマ出没注意報を発令しました。期間は5月31日までです。ツキノワグマ注意報はことし1月末まで出されていましたが、目撃数の減少などを受けて解除されていました。県は「一人一人が注意し、人身事故を防ぐための対策を心がけるようお願いしま