13日の県内は各地で気温が上がり、日中の最高気温は5月上旬から下旬並みの暖かさとなる見込みです。日差しが降り注ぐ13日朝の新潟市中央区。気象台によりますと県内は気圧の谷の影響で薄く雲がかかっているところもありますが、多くの地域で青空が広がっています。また、気温も上がり午前11時現在、湯沢町で22.8℃、妙高市関山で20.2℃と5月中旬から下旬並みの気温となっています。日中の最高気温は湯沢町で23℃、新潟市中央区で21