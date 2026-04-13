【連載】Ｊリーグ語り草（５）巻誠一郎の2008年「フクアリの奇跡、その舞台裏」中編◆巻誠一郎・前編＞＞フクアリの奇跡の舞台裏「みんな不満を抱えていた」開幕11戦未勝利と大きく出遅れたジェフユナイテッド千葉は、2008年5月7日にヨジップ・クゼ監督を解任。新たにアレックス・ミラー監督を招聘する。名門リバプールのコーチを務めていた指揮官の下で5連勝を達成するなど、一時は復調を見せる。だが、序盤戦の出遅れが大き