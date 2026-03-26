リーグ・アン 25/26の第29節 ニースとルアーブルの試合が、4月13日00:15にアリアンツ・リビエラにて行われた。 ニースはモハメドアリ・チョー（FW）、モルガン・サンソン（MF）、セペ・エリー・ワイ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、ムバワナ・サマッタ（FW）らが先発に名を連ね