大分市佐賀関で発生した大規模火災について、市が復興計画の策定などに向けて被災住民から話を聞く初めての意見交換会が12日、開かれました。 2025年11月に発生した大分市佐賀関の大規模火災では、5つの地区の合わせて196棟が被災しました。 この火災について市は復興計画の策定を進めていて、12日は被災住民から話を聞く意見交換会が初めて開かれました。 大分市佐賀関の大規模火災 会にはおよそ140人が参