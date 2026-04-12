香港メディアの香港01は10日、日本旅行の禁忌（タブー）として「ホテルのトイレットペーパーを三角に折ってはいけない」と注意喚起した。記事は、「日本は香港人に最も人気のある旅行先であり、現地のレストランやホテルのトイレは配慮が行き届いていることで知られている。最もよく見られるのが、トイレットペーパーの先端が三角形に折られていることだ。多くの人はこれを次の利用者が取りやすいようにするための気配りだと考え、