任期満了に伴う善通寺市長選挙がきょう（12日）告示され、現職の辻󠄀村修氏が無投票で再選を果たしました。 きょう告示された善通寺市長選挙は現職の辻󠄀村修氏以外に立候補の届け出がなく、辻󠄀村氏が無投票で再選を決めました。辻󠄀村氏は、引き続き市政の舵取り役を担い「未来の善通寺再生」に取り組みたいとしています。辻󠄀村氏の2期目の任期は来月10日から4年間です。