◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ６―５広島（１２日・横浜）ＤｅＮＡは４点差をひっくり返し広島に２連勝した。０―０の２回１死三塁。坂倉が石田裕から中犠飛を放ち先制を許した。０―１の４回には坂倉、佐々木、床田に適時打を浴び一挙３失点。リードを４点に広げられた。打線は床田相手に３回までパーフェクトに抑えられていたが、０―４の４回１死。ヒュンメルが来日１号となる中越えソロを放ち１点を返した。この回に山