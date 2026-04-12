夫婦漫才コンビの宮川大助・花子の弟子・宮川隼人がＳＮＳを更新し、夫婦の長女・さゆみの結婚式に出席したことを報告した。隼人は１２日までにインスタグラムを更新し、「ええ写真やと思います。大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ、まぁ、当たり前やねんけど。笑」とつづり、白無垢姿のさゆみと、車いすに座る花子と手を添える大助の親子ショットを公開。１９年から血液がんの一種「症候性多発性骨髄腫」で闘病中