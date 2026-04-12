夫婦漫才コンビの宮川大助・花子の弟子・宮川隼人がＳＮＳを更新し、夫婦の長女・さゆみの結婚式に出席したことを報告した。

隼人は１２日までにインスタグラムを更新し、「ええ写真やと思います。大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ、まぁ、当たり前やねんけど。笑」とつづり、白無垢姿のさゆみと、車いすに座る花子と手を添える大助の親子ショットを公開。

１９年から血液がんの一種「症候性多発性骨髄腫」で闘病中の花子。今年１月末から抗がん剤治療を再開し、２月１５日から２週間再入院することを明かしていた。大助も２４年１１月に椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄（せきちゅうかんきょうさく）症の手術を受けたことを明かしており、昨年１１月に入院し、椎間板ヘルニアの手術。そして脊柱管狭窄症の手術を受けた。１２月に退院したが「１回目の痛みが取れんうちから２回目の手術。４週間で１５キロほど体重が減りました」と振り返った。日頃は「なにわの介護男子」として花子を献身的に支える大助だが、花子は「介護男子が介護疲れで」と解説した。