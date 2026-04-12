女優の松居一代（68）が12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。25年前に4億5000万円をキャッシュで支払ったという自宅を公開した。松居は大豪邸を自ら案内。風水で良いとされる金色や「8」にこだわった内装を紹介した。スタッフに「お家を建てられたのは松居さん？」と質問されると「私は2回もね、離婚してますからあれですけども。共同名義でお買いになる方も結構いらっしゃいますよね。そうすると離婚する時に