◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日埼玉県石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））米ツアーから一時帰国して参戦中だった岩井明愛（23＝Honda）が、地元ファンの声援に後押しされ、優勝争いを盛り上げた。一時は首位に1打差まで迫り、68の通算8アンダーで2打差の2位に入った。「悔しかったですけど、凄い楽しかったです」と充実感をにじませた。ロケットスタートを見