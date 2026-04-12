◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日 埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））

米ツアーから一時帰国して参戦中だった岩井明愛（23＝Honda）が、地元ファンの声援に後押しされ、優勝争いを盛り上げた。一時は首位に1打差まで迫り、68の通算8アンダーで2打差の2位に入った。

「悔しかったですけど、凄い楽しかったです」と充実感をにじませた。

ロケットスタートを見せた。1番パー5で残り20ヤードからの3打目を58度のウエッジでカップインさせイーグルを決めた。

「まさか入ると思っていなかったので、凄いうれしかったです。（ギャラリーの）みなさんの歓声も凄くて、本当にうれしかったです」。続く2番でもバーディーを奪い、首位との差を一気に詰めた。

8番でボギーを叩いて一歩後退するも、15、16番で連続バーディーを奪い佐久間朱莉とともに通算8アンダーでホールアウト。プレーオフの可能性があったため“クラブハウスリーダー”として最終組のウー・チャイエンのフィニッシュを待ったが、残念ながら届かなかった。

「（スタート前の目標としては）10アンダーまでいきたかったんですけど、なかなかうまくいきませんでした。今日一日ちょっともったいなかった部分もありますが、うん、良いプレーでした」とうなずいた。

今週は地元での試合とあって、母校・埼玉栄高のゴルフ部の後輩や仲の良い友人らが応援に駆けつけた。

「（埼玉栄高のチームカラーの）オレンジの男の子と女の子いましたね（笑い）。話すチャンスはなかったですけど、途中で“ナイスバーディー”と言ってくれたり、手を振ったり、凄い喜んでくれていたので良かったです」

コースから実家までは車で20分の“通勤圏内”だった。普段はなかなか乗る機会がない、所属先のホンダのスポーツカーも今週は妹・千怜と交互に利用して運転を楽しんだ。

「乗り心地は良いですよ。運転好きなので」と良い気分転換にもなっていたようだ。

“自宅通い”のメリットは他にもあった。「（いつもの試合とは違い）ちょっとゆっくりできているのかなと思いますね。一番大きいのは、やっぱりギターが好きなので、ギターを弾けるがうれしいです」

愛器でかなでるのは洋楽が中心のようだが「今度、インスタ（グラム）にのっけようかなと思いますので、楽しみにしていてください」と笑顔で話した。

今季はシーズン序盤からサウジアラビア、シンガポール、タイ、米国などを転戦し好成績を収めている。2月に欧州ツアーのサウジ・レディース・インターナショナルで2位に入ると、同月に中国で開催された米ツアーのHSBC世界選手権では8位。さらに前週のアラムコ選手権でも5位と好調をキープしている。

「久しぶりの日本の試合で、たくさんのゴルフファンのみなさんの前でプレーできて凄い幸せでした。メジャー（シェブロン選手件）も近いですし、来週も試合があるので、やることは変わらず。チャレンジャーの気持ちを忘れずにやりたいです」

24年住友生命レディース東海クラシック以来の国内ツアー7勝目は果たせなかったが、日本のファンに朗報が届けられる日は近そうだ。