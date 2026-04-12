タレントのスザンヌ（39）が12日放送の読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。約8キロ減量した理由を告白した。番組冒頭でMCのタレント上沼恵美子から「スザンヌちゃんはやせたん違う？」と振られると、「ちょっとやせたんです」と話した。上沼は「どないしたらやせるの？何があったの？」と質問した。スザンヌは17年からは地元熊本に移住。25年2月からは旅館を経営している。「旅館にエレベーターがなく、