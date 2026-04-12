市川中車、市川團子が出演する歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』が、5月よりTHEATER MILANO-Zaにて上演される。新宿歌舞伎町という歌舞伎になじみのない土地で、三代目市川猿之助（二世市川猿翁）が復活させた演目をそのスピリットごと引き継ぎ届ける2人に、本作の魅力や歌舞伎初心者でも楽しめるポイントを教えてもらった。【写真】市川中車・團子親子2ショット＆カッ