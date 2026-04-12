「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）５カ月半ぶりの休み明けになるフェスティバルヒルの久野豊助手を直撃した。−土曜のメニューは。「角馬場から栗東坂路を１本です。しまいが１４秒くらい出ましたけど、こっちが促したわけではなく、気持ちを尊重しながらも、動きを邪魔しない程度に抑えて、やり過ぎないようにやったという感じですね。馬は競馬モードに入っていると思います」−調整過程について。「ＮＦしがらきの方