「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

５カ月半ぶりの休み明けになるフェスティバルヒルの久野豊助手を直撃した。

−土曜のメニューは。

「角馬場から栗東坂路を１本です。しまいが１４秒くらい出ましたけど、こっちが促したわけではなく、気持ちを尊重しながらも、動きを邪魔しない程度に抑えて、やり過ぎないようにやったという感じですね。馬は競馬モードに入っていると思います」

−調整過程について。

「ＮＦしがらきの方でも気をつけながら、帰厩後も気をつけながら。それでも調教は攻めなきゃいけませんからね。理想は（間隔があいた分）ステップレースを使いたかったですけど、直行が決まってからはやれることはやってきました」

−成長具合は。

「ヒョロヒョロした体形で、まだ良くなる余地は感じます。それでも馬体は大きく感じますね、数字はそれほど変わりませんけど」

−前走は強い内容。

「荒れた内の馬場を割ってきましたからね。着差以上に強い内容じゃないですか。この馬はいつもスムーズな競馬にならないんですけど、桜花賞は内がごちゃつくイメージもありますし、それを経験しているのは強みじゃないでしょうか。ひるんだりすることはないと思います」

−期待のかかる血統。

「兄が有馬記念を勝っていますしね。この馬もポテンシャルは負けていませんよ。そういう意味で“ぶざまなレースはさせられない”と思って仕上げました」