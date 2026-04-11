中学受験を頑張っている生徒のママたちからこんな愚痴を聞くことがあります。「近隣に日大豊山があります。中学受験しないママ友たちが『調べたら偏差値50。誰でも受かる学校じゃない？ 何年も塾に通ってそんな学校入れるなんてねえ』と失笑するんです」よく耳にする話です。偏差値50前後と聞くと「超簡単」という印象を持つ人が多いのですが、こういうことを言ってくるのは、中学受験を知らない層です。【画像】「日東駒専の中で