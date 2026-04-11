畑芽育＆志田未来がW主演を務める『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列毎週日曜よる10時15分）。とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田未来）が真実を知らないまま友情を育む物語だ。今回は、W主演を務めるお2人にインタビュー！ともに芸歴20年以上の俳優生活の中での役との向き合い方、そしてご自身がやってしまった「エラー」エピソードをお聞き