畑芽育＆志田未来がW主演を務める『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜よる10時15分）。とある女性を死なせてしまったユメ（畑芽育）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田未来）が真実を知らないまま友情を育む物語だ。今回は、W主演を務めるお2人にインタビュー！ともに芸歴20年以上の俳優生活の中での役との向き合い方、そしてご自身がやってしまった「エラー」エピソードをお聞きしました。

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――ドラマ『エラー』での役どころを教えていただけますか？

畑：私が演じる中田ユメは、ある日、目の前の女性を助けようとしたとき、誤って取り返しのつかない過ちを犯してしまいます。そこから志田さん演じる未央と出会い、あのときの女性が未央の母親であることを知り、その事実を隠しながら未央と奇妙な友情を築いていくことになります。

過ちを隠し葛藤するユメの姿や、未央とのたわいもない会話の中に複雑な心情を纏いながら芝居を繰り広げて、志田さんや他の共演者の皆さんと、繊細なお芝居をお届けすることができたらなと思っています。

志田：私はある日突然母親を失い、生きていく希望、目的を失った女性・大迫未央を演じます。そんなときに、ユメと出会い少しずつ自分を取り戻し、それまで、思ったことが言えなかったり、人に気を遣ってばかりいた未央が、ユメのおかげで少しずつ成長していく姿をこの作品で描かれているので、丁寧に演じていけたらなと思っています。

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――初めて脚本を読んだときは、どのような印象を抱かれましたか？

畑：純粋に久しぶりにこういうテイストの役を任せていただいたという感覚です。もちろん主演という大きい立ち位置での役柄をいただけたこともすごく嬉しかったのですが、ユメというキャラクターがこの作品でどういう魅力を放ち、視聴者のみなさんをどのように魅了しようという探究心も生まれました。役作りをしていく作業において、今までの作品とは少しアプローチが違ってくるなと思っていて、自分の中でも新しい畑芽育を見せられる作品になるのではないかなという期待感もあります。

志田：ものすごく難しい設定ではあるのですが、そこまで重くない。というのも、会話で物語が進んでいく台本だなと思っているので、こじつけ感もないですし、すごくリアリティがある台本だなと思いながら読みました。例えば、人って絶望と向き合ったときに「ワーッ」と泣きそうですけど、未央はそういうことはしないのかとか、台本を読んで新しい発見があったりして今までにないテイストのドラマになるのではないかなと思いました。会話で成立してるドラマでもあるので、演じる側にすごくかかってる作品でもあると、台本を読んでプレッシャーを感じました。

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――お互い演じるキャラクターの印象は？

畑：志田さん演じる未央は、大雑把な部分があったり、勝気な部分があって強い女性に見えるけれど脆さもあるので、ドラマで描かれるその感情の波がすごく魅力的です。ユメは自分自身の罪を隠したいのか償いたいのか複雑な心情のまま未央に近づいていくのですが、2人で色々な思い出を作っていく中で、未央が自分に見せてくれる表情やほぐれた感情に触れて、小さな幸せを感じてしまうような人物です。お互い足りない部分を補い合う、脆くて危うい関係だけど、それがまた2人の良さでもあるのではないかなと感じています。

志田：きっとユメを演じるのはすごく難しいだろうなと、客観的に思います。ユメはどういう気持ちで未央に近づいてきたんだろうとか、どういう気持ちでこんなにずっと一緒にいるのだろうと、なかなか理解できない部分もあるので、それを芽育ちゃんがどう落とし込んでいるのかなということがすごく楽しみです。ユメも感情が一定ではなく、一つのシーンの中でも感情の波があるので大変だと思うのですが、そこもまたユメの魅力なのではないかなと思っています。

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――以前、畑さんはドラマ『エラー』は新しい挑戦とおっしゃっていましたが、挑戦だと感じている部分は？

畑：ユメは、普通の人生を生きるのが下手で、不器用なところが徐々に出てくるキャラクターなので、そういう表現は繊細に描いていかなければならないなと思いました。今までは視聴者の方々に対して、「こういう感情になってほしい」と狙ってお芝居することが多かったのですが、今回は、『エラー』という作品を観た方がどのように受け取るのか全く想像がつかないので、そういう点で自分の中でも挑戦だなという気持ちで臨んでいます。

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――『エラー』を通じて視聴者の方にどんなメッセージを伝えたいでしょうか？

志田：相手を許す許さないという難しさであったり、「人って簡単に変われないよね」など、私は作品で問いかけることしかできないので、「こう見てもらいたい」と強く思うドラマというよりは、観て下さる方がどう受け取ってくださるのかということを楽しみながら撮影していきたいなと思っています。

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――『エラー』にちなんで、お2人は何か失敗してしまったことありますか？

畑：この間、ワイヤレスイヤホンを洗濯してしまいました… イヤホンをデニムパンツのポケットに入れたまま洗濯をして、全然気づかず、そのまま乾燥までしちゃいました。

志田：故障しなかったの？

畑：これが、全然大丈夫でした。むしろ洗ったから聞こえが良くなっているんじゃないか、なんて（笑）。

志田：私は、髪が伸びるのが早くて、先日前髪を自分で切ってしまい、ガタガタになって大失敗でした。

畑：ドラマのシーンが繋がらないみたいなことなかったですか？

志田：繋がりは、した（笑）。芽育ちゃんほどではなかったよ。

畑：実は私も一回やってしまったんです（笑）。

志田：あそこまでの失敗ではなかったですけど、プロに直していただいてキープできました。

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――お2人は、それぞれご自身の役にどういうふうに向き合っていこうと考えていますか？

志田：自分が演じる役の価値観が自分と違っても無理に寄せようとせず、そういう人だって落とし込むようにして常に演じています。そういう世界があって、その中で未央は生きている、だからこういう風に喋るんだ、彼女はこう考えるんだというように、本当にすっと受け入れています。

畑：私も近いのですが、理解できない部分を無理やり自分に近づけようということはしません。今回もユメの選択に共感できない点も多くありますが、作品の中で生きる人間として、監督、プロデューサー、そして志田さんや共演者の皆さんと共に『エラー』の世界を作り上げていきたいと思っています。

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ドラマ『エラー』は、4月12日(日)よる10時15分スタート。ABCテレビ・テレビ朝日系列で放送（毎週日曜よる10時15分）。放送終了後、TVerで見逃し配信