◆パ・リーグ楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）楽天は打線が爆発し、連敗を２で止め、勝率を５割に戻した。１１得点は今季最多となった。４回までに先発全員安打と打線が繋がり、オリックスの先発・九里から５得点を奪ってＫＯした。チームは３月２８日のオリックス戦（京セラＤ）で九里に１２三振を喫し、二塁も踏めず散発４安打完封を許していた。杜の都の声援をバックに、リベンジした。すると５回