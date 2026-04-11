◆パ・リーグ 楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）

楽天は打線が爆発し、連敗を２で止め、勝率を５割に戻した。１１得点は今季最多となった。

４回までに先発全員安打と打線が繋がり、オリックスの先発・九里から５得点を奪ってＫＯした。チームは３月２８日のオリックス戦（京セラＤ）で九里に１２三振を喫し、二塁も踏めず散発４安打完封を許していた。杜の都の声援をバックに、リベンジした。

すると５回にはオリックスの３番手左腕・東松を攻略。２四球を選び１死一、二塁から、７番のＹＧ安田が逆方向の左翼ホームランゾーンに今季１号の３ランをたたき込んだ。

オフに登録名を変更したＹＧ安田は「ＹＧとして一発出てよかったです。勝てるように最後まで頑張ります」とコメントした。今季から楽天モバイルに登場したホームランゾーンへ、楽天の打者が本塁打を放つのは初めてとなった。２死からは太田光が左中間に今季１号で続いた。

チームは打率１割４分と不振の大砲・ボイトを再調整のため２軍に降格。スタメンを純国産打線で臨んだところ、打線がつながった。

先発した左腕・早川隆久は７回３安打１失点の好投。昨年９月に左肩を手術した影響で開幕は２軍スタートとなったが、１軍復帰登板で今季初白星をもぎ取った。