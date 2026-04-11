Ｆ１のフェラーリやザウバーなどでエンジニアを務め、現在は「ＤＡＺＮ」のアナリストとして活動するトニ・クケレラ氏が苦戦が続いているアストンマーティンの現状を分析した。スペイン紙「マルカ」のインタビューでクケレラ氏はマストンマーティンについて「偉大な目標を目指すという、複雑で困難な道を選んだ。それは顧客チームがシャシーやエンジンを購入するという簡単な道ではない。彼らは独自のプロジェクトを選び、才能