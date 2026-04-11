M!LKの佐野勇斗さんは4月10日、自身のInstagramを更新。メンバー・山中柔太朗さんとのツーショットなどを披露しました。【写真】「カップルなのよ」佐野勇斗のツーショット「二人で一緒に食べてるのメロすぎる」佐野さんは「柔太朗インスタ100万人 おめでとう！！！ フォローしてくださった皆さん ありがとうございます」と、M!LKメンバー・山中柔太朗さんのInstagramフォロワー数100万人突破を祝福し、3枚の写真を投稿。金色の全