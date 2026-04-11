「カップルなのよ」佐野勇斗、M!LKメンバーと“2人で1つのチョコをかじる”姿に「メロすぎる」の声！
M!LKの佐野勇斗さんは4月10日、自身のInstagramを更新。メンバー・山中柔太朗さんとのツーショットなどを披露しました。
【写真】「カップルなのよ」佐野勇斗のツーショット
コメントでは「2人でひとつのチョコ齧ってるのかわいい」「腕の細さがカップルなのよ」「二人で一緒に食べてるのメロすぎる」「かげきあつげきめろすぎる」「金タイツwwww」「待ち受けにします」「どんな祝い方」「金タイツ最高すぎるでしょw」「そんなかっこよく着れるコスだっけ、それ」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】「カップルなのよ」佐野勇斗のツーショット
「二人で一緒に食べてるのメロすぎる」佐野さんは「柔太朗インスタ100万人 おめでとう！！！ フォローしてくださった皆さん ありがとうございます」と、M!LKメンバー・山中柔太朗さんのInstagramフォロワー数100万人突破を祝福し、3枚の写真を投稿。金色の全身タイツ姿で「100」のバルーンを持ったツーショットを披露しています。2枚目の写真では、「感謝」の文字を書いた大きな手作りチョコレートを2人で仲良くかじる姿も。
「ここまで長かったなぁ」3月30日には、M!LKの公式YouTubeチャンネルの登録者数が100万人を突破したことを同チャンネルの緊急生配信で報告。TikTokでも2026年2月末時点でフォロワー数が100万人を突破するなど、グループでの躍進を続けています。佐野さん自身のInstagramでは、2022年8月8日にフォロワー数100万人突破を報告し、「ここまで長かったなぁ」とつづって、満面の笑みを披露しました。
(文:福島 ゆき)