ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が10日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿の動画を公開した。音羽は「こんなピアニストどうですか？」とつづり、バスト揺れるブルーのランジェリー姿でドリンクを飲む様子を動画で公開。この投稿に「サイコーじゃん」「超超超超超え〜です！」「素敵ですね」「たまらないね」「美人でスタイル良くて、ピアノも弾けて最強すぎる」などのコメントが寄せられている。音羽は北海