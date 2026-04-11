日本テレビ系列で放送している24時間テレビの募金で購入した福祉車両などが県内の団体に贈られました。 10日は大分県大分市のTOS本社で贈呈式があり9つの団体に、福祉車両や足こぎ車いす「COGY」などの目録が手渡されました。 TOS本社 式では出席者を代表して医療法人柊会の渡辺真須美さんが「車両を大切に活用し利用者により安心して過ごしてもらえるよう努めていく」と述べていました。