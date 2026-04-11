今回ご紹介するのは、コスメやスキンケアを持ち運ぶのに便利な詰め替えパウチ。セリアで購入できる110円（税込）の商品なのですが、機能性もデザイン性も◎なんです！シンプルなものが多く並ぶ中、大人可愛いサンリオデザイン。これは必見ですよ♪実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：詰め替えパウチ 10mL／詰め替えパウチ 30mL価格：各￥110（税込）サイズ（約）：クロ