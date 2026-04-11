「機能もデザインも妥協したくない！」ワガママを叶える100均の詰め替え容器

今回ご紹介するのは、コスメやスキンケアを持ち運ぶのに便利な詰め替えパウチ。セリアで購入できる110円（税込）の商品なのですが、機能性もデザイン性も◎なんです！シンプルなものが多く並ぶ中、大人可愛いサンリオデザイン。これは必見ですよ♪実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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商品情報

商品名：詰め替えパウチ 10mL／詰め替えパウチ 30mL

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：クロミ 10mL W50×D23×H117mm／キティ 30mL W70×D24×H100mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4582364539854／4582364539816

かわいくて機能的！セリアで見つけた『詰め替えパウチ』

セリアのキャラクターグッズ売り場で、旅行やジムなどにぴったりな『詰め替えパウチ』を発見！サンリオの大人気キャラクター、クロミとハローキティデザインで大人可愛いアイテムです。

10mLと30mLの2サイズを購入してきました。コスメの種類や使用量に合わせて適切なサイズを選べるのもうれしいポイントです。

最後まで使い切りやすくて繰り返し使える！

詰め替えはキャップを外して注ぐタイプですが、注ぎ口がスリムな分、一気に入れようとすると少しコツが必要です。

特に乳液やトリートメントなど、とろみのあるアイテムを入れるときは、容器をトントンと軽く叩いて振動を与えながら、ゆっくり流し込むとスムーズです。

キャップをつけるとこんな感じ。フタが閉まるタイプなので、数日分持ち歩きたい旅行などの際にも大活躍です。

中身が少なくなったら、パウチの部分を折りたたんでしぼり出すことができるので、最後まで使い切りやすいのがポイント！

また、使用後はぺったんこになるので、帰りの荷物もかさばりません。

さらにうれしいのが、使用後に内部をすすぎ洗いして、しっかりと乾燥させれば繰り返し使用が可能。せっかくの可愛いデザインなので、何度でも使えるのはうれしいですね。

今回はセリアで購入した『詰め替えパウチ』をご紹介しました。持ち歩く際は液漏れを防ぐためにも、キャップをしっかりと閉めたうえで、ビニール袋に入れると安心。

100均で購入できる詰め替えパウチはシンプルなデザインが多い中、大人可愛いデザインのものが買えるとは、さすがセリアですね！気になる方はぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。