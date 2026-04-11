タレントの竹内渉（あゆむ、３９）が、一足早い夏コーデを披露した。１１日までに自身のインスタグラムを更新し「暖かい日が増えてきてＳＳでオーダーしていたアイテムを使えて嬉（うれ）しい日々です。今シーズンはオフショルやベージュの物を多めに揃（そろ）えてる気がします」とルンルン。「写真は着るの楽しみにしていたオフショル。ＰＯＰＵＰで一目惚れしました」と、大胆に肩を出したファッションを見せた。ツヤツヤ