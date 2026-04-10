４月１１日に行われる福島競馬（１回１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ時々曇り・０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート稍重〜良芝は前開催終了後、生育促進に努め、全体的に良好な状態。脚質は基本、先行有利だが展開次第で差しも届く。砂は前が止まらない。芝=逃げ○先行◎差し○追込△ダート=逃げ○先行◎差し△追込△