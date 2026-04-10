新型エルグランド「AUTECH」内装の一部を公開 26年夏発売の高級ミニバン2026年4月10日に日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、今夏発売予定の新型「エルグランド」をベースとしたカスタムカー「AUTECH」のインテリア画像を新たに公開しました。ブルーステッチが施されたシートなど、こだわりの内装デザインの一部が明らかになっています。【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランド“カスタムカー”」先行公開